近日大新竹議題熱度延燒，新竹市議員李妍慧更新了竹科附近的看板，「升格第7都，大新竹更好」的標題引起網友共鳴，她主張大新竹更好，更是正中新竹人心中的想法，激起各大論壇踴躍討論。

園區上班的周姓民眾表示，大學就來到新竹，落腳新竹市將近10年，看著高樓平地起、國中小增班、年輕的家庭蓬勃，但「除了從小套房搬到公寓大樓之外，塞車問題只有往更嚴重發展，如果縣市能合併，重新規畫外環道路線，園區通勤車潮也許可以解決」。

土生土長的陳小姐說，由於教育資源落差，新竹縣家庭出現投資潮，將孩子戶籍設在竹市精華區，導致很多事實居住在附近的家庭無法就讀鄰近學校，如果大新竹升格，要優先處理學區劃分，紓解市區的擁擠問題。

李妍慧表示，掛看板絕對不只廣告而已，而是促進更大的討論機會，新竹縣市合併升格議題已經討論至少10年，隨著塞車、學區、中央經費分配、廠商設廠需求日漸顯著，現在就是設立大新竹直轄市最恰當的時機，一舉跨越縣市園區3自治體的障礙，才能解決財政、統籌劃分以及城市未來發展的問題。

而有關升格後對民進黨選情的影響時，李妍慧表明大新竹升格沒有政治算計，就是為了解決問題。

她表示，很多地方朋友都希望她表態參選新竹市長，但權衡利弊之後，覺得大新竹合併升格更重要，她支持合併升格，大新竹未來前景可期，現階段她會依舊努力深耕基層服務，累積實力，如果合併升格不成，才考慮個人下一步。

李妍慧認為，不僅是竹市居民期盼，新竹縣民對於升格也有高度意願，希望朝野盡速定調，自己將持續力挺升格倡議，與縣市民進黨團走訪新竹縣市宣講，善盡溝通之責，她對大新竹升格很有信心。