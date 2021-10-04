針對高雄巿議會國民黨團4日發起免費送國旗活動，還批綠營用愛國騙選票，民進黨團回應，對巿政持續理性監督，請國民黨停止操作假議題，也不要只在國慶日時才擁護國旗，平常面對中國，卻不敢說出「中華民國」4字。

民進黨團指出，國慶焰火睽違20年重返高雄，國慶籌備委員會與高雄市政府已提出規畫與防疫措施，市長陳其邁日前也說明會依慣例布置國旗，國民黨團以「愛國家、護國旗」要送民眾國旗，其實是假議題，應停止操作。

總召鄭光峰說，民進黨向來愛國、愛台，不需等到國慶才去強調愛國，國民黨團應多用心思，為加速城市進步而努力。不管是國慶焰火的防疫或規畫，民進黨團與黨籍議員都是理性監督，並非只有惡意杯葛、謾罵才算監督。

黨團幹事長黃文益說，國民黨平時對中國立場從來不見如此擁護中華民國國旗，只有到了節日才刷一下儀式感和存在感，希望國民黨從將就任的黨主席朱立倫，到所有的政治人物，都可以勇敢地向對岸說出「中華民國」。