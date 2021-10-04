中國恆大集團在港股無預警停牌衝擊，加上貨櫃三雄再度跌停作收、電子權值股弱勢，台股今天終場下跌162點，回測16400點。法人指出台股籌碼面仍凌亂，量能退潮、內資退場觀望，第4季區間震盪格局。

儘管美股四大指數收紅、台股早盤一度大漲逾百點，不過盤中電子權值股翻黑，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海急殺再鎖跌停，加上鋼鐵和造紙等傳產股走弱，台股持續下探低點到終場。

終場台股加權股價指數下跌162.54點，收在16408.35點，跌幅0.98%，今天成交值萎縮不到新台幣3000億元、來到2995.41億元，電子股成交值約1307億元，占比約43.6%，航運股成交值約908億元，占比約30.3%。

電子股今天下跌0.8%，金融股小跌0.31%，主要電子權值股弱勢整理，晶圓代工龍頭台積電終場收在572元，小跌0.35%，聯電終場收在60.8元、下跌2.88%，鴻海收在平盤103元，日月光投控收在103.5元，下跌4.17%；台達電收在240元，跌3.23%。

IC載板大廠南電收在401.5元，下跌5.08%，景碩跌破200元大關，收在191元，下跌4.74%，欣興收在122.5元，下跌3.92%。

航運股終場大跌7.37%，其中萬海收在跌停165.5元，長榮收跌停102.5元，陽明收跌停97.2元。貨櫃三雄10月一開始連2個交易日跌停，跌幅超過18%。鋼鐵股今天下跌2.97%，造紙跌3.38%。

展望台股後市，台新中國通基金經理人魏永祥表示需觀察Delta病毒後續是否影響經濟復甦、並留意美國聯準會（Fed）是否提前縮減購債和量化寬鬆（QE）及規模，若提前縮減購債，市場震盪恐加大；另外也須關注供應鏈長短料狀況。

魏永祥指出，整體來看，台股基本面、評價面仍屬正面，企業獲利仍處上修循環，台股指數下檔有支撐；不過8月以來融資餘額減肥幅度不大、當沖比例偏高，籌碼面依舊凌亂，此外台股量能退潮、內資退場觀望，除非新台幣升值明顯，預期第4季台股區間震盪格局。（編輯：楊凱翔）1101004