自民黨總裁岸田文雄今天獲眾議院及參議院指名為第100任首相，「岸田內閣」預計晚間正式上路。面對本屆眾議員任期將屆，傳出岸田有意在14日解散眾議院、31日進行投開票。

日本放送協會（NHK）報導，日本今天舉行臨時國會，眾議院與參議院下午分別舉行首相指名選舉，指名岸田為第100任首相。有關眾議院改選，岸田預計在臨時國會會期末的14日解散眾議院、19日公告、31日投開票。

岸田下午在眾議院全體會議上獲311票，超過立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男的124票、日本維新會共同代表片山虎之助的11票、國民民主黨代表玉木雄一郎的11票，及自民黨政務調查會長高市早苗的1票，被指名為新任首相。

參議院全體會議比眾議院晚約半小時舉行首相指名選舉，岸田獲141票，高於枝野的65票、片山的15票、玉木的15票等，被指名為新任首相。

岸田接下來將前往首相官邸，與聯合執政的公明黨代表山口那津男會談，之後成立組閣本部立即進行組閣事宜。

完成組閣後，岸田將在皇居由日皇親自任命，閣員們也將經日皇認證，「岸田內閣」預計晚間正式上路。

岸田晚間將舉行記者會，說明未來執政基本方針等事項。

岸田在自民黨內率領由前首相池田勇人創立的派閥「宏池會」（通稱岸田派）；從池田以來，宏池會人才輩出，曾任首相者包括池田、大平正芳、鈴木善幸、宮澤喜一，岸田是宏池會第5名首相，距宮澤喜一1991年到1993年任職以來，已相隔約30年。

另外，TBS電視台報導，多名政府與執政黨相關人士透露，岸田已確定14日解散眾議院、19日公告、31日投開票的想法，預計在今晚的記者會上正式宣布。

如此一來，岸田將取消出席本月底在義大利舉行的20國集團（G20）領袖會議。

不過，日本政府相關人士表示，岸田有意出席11月在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）。