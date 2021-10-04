台東一名女子小欣（化名）不滿前夫交了新歡，便在臉書上發文大罵其新歡，寫下，「眾人幹」、「爛穴」、「腳開開錢進來」，甚至連新歡的教授哥哥都成箭靶，被公布全名戲稱「叫獸」。台東地院審結，依妨害名譽罪，判小欣3月徒刑。得易科罰金9萬元。

判決書指出，小欣與前夫離婚後，某日發現前夫已與另名女子發展成男女朋友關係，便心懷不滿，不停在各大社群，包括：臉書、LINE或是Messenger傳送侮蔑對方的文字訊息與貼文，挨告妨害名譽。

檢方調查，小欣曾發文控訴前夫經營吊車行卻手腳不乾淨，寫下，「小心別叫XX（前夫名字）的吊車，東西掉了活該，連OO老闆的樹都敢偷！一直以來都在偷」；也在臉書公布前夫新歡的名字，稱對方「討客兄」、「到處破壞別人家庭的小三」、「爛女人」、「找眾人插」、「眾人幹」、「爛穴」、「人盡可夫」、「腳開開錢進來」、「賺吃查某」等語；再罵到新歡的教授哥哥，稱對方，「叫獸」、「睡女學生」、「小心別被他睡了」等，還影射其侵吞研究經費。

台東地院法官認為，小欣僅因與前夫離婚而產生嫌隙，就逕自四處散布損害他人人格與社會評價的文字，已造成當事人名譽嚴重受創，顯然缺乏尊重他人的觀念，參酌小欣未與當事人達成和解、坦承犯行等，依散布文字誹謗罪，處3月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。