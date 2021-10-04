振興五倍券正式開跑，「和億生活集團」旗下星洲香港米其林品牌「了凡油雞．燒臘．飯．麵」和「添好運」看準此波商機，10月8日起至12月31日推出「振興5倍，好運11倍」活動搶攻線上線下，消費者持紙本五倍券至集團旗下18間門店享「用多少送多少」米其林振興券，同時消費200元可再折抵250元，最高5000元可享有11250元價值，門市販售之米其林冷凍、冷藏商品及年節禮盒同享此活動，優惠放大11倍，預估今年將發出6000萬元米其林振興券，將五倍振興極大化。

使用經濟部加發400萬份好食券同享振興五倍券優惠，和億生活集團更祭出綁定數位五倍券，至了凡消費刷卡滿500元可抵625元，再送500元米其林振興券、添好運滿1000元可抵1250元，再送1000元米其林振興券，以此類推，回饋無上限。為感謝會員一路以來支持，會員數位再加碼，期間內無論是既有會員或新加入了凡、添好運之線上Ocard會員，直接送7折餐飲券，強調有感振興。

了凡、添好運針對持紙本五倍券的顧客推出「五倍券套餐優惠」。活動期間內使用紙本五倍券至了凡選購「油雞叉燒飯振興餐」，優惠價200元（原價276元），再送200元米其林振興券；「招牌半雞振興套餐」優惠價500元（原價645元），再送500元米其林振興券。添好運則推出雙人套餐優惠，在活動期間內使用紙本五倍券選購雙人套餐優惠價1000元，再送1000元米其林振興券，使用「振興五倍券」，面額倍數放大。

和億自有電商平台「hoyii Go生活購」振興優惠放大再放大，10月8日起至12月31日止，祭出振興專區六大優惠，全館了凡、添好運、吉品養生、安永鮮物及獵人谷之夢品牌不限金額免運、既有會員滿2000元即可享有88折獨家優惠碼、新加入線上會員加碼贈100元購物金可直接折抵、消費金額享10％購物金回饋、全民振興9折專區，以及消費即贈集團300元現金抵用券，了凡、添好運各店及hoyii GO生活購線上平台皆可使用，吸引大家一起省荷包，振興五倍券達到「加倍再加倍」擴大消費效益。

為抓住五倍券旋風，和億生活集團除旗下兩大米其林品牌振興優惠外，自營商場「HOYII北車站」擁有10間精選美食休閒品牌，也各別祭出五倍券振興加碼活動，最低下殺5折，來自日本最大連鎖豬排專門店，全球已超過400間門市的吉豚屋，分別祭出200元、500元及1000元振興套餐、來自東京20年的人氣拉麵店麵屋武藏，凡消費贈69元套餐乙份、韓國第一大連鎖炸雞品牌NENE CHICKEN，消費500g炸雞餐加韓式小點三選一（NENE炸年糕、NENE原味薯條、韓式黑糖煎餅）享優惠價400元、1967年發跡於名古屋，在日本擁有近900間分店為前三大連鎖咖啡品牌客美多，憑振興五倍券消費即享9折優惠、正統韓式料理飯饌，消費滿500元贈鐵板炒豬肉（小）乙份、來自新加坡的南洋美食海記，雙雞雙燒飯搭配凍檸茶套餐只要200元、台灣在地快時尚眼鏡SOLOMAX，推出眼鏡買一送一，升級鏡片享消費雙倍折抵，「HOYII北車站」吃喝玩樂一站購足，振興最優惠。