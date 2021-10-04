疫情指揮中心4日宣布，自10月5日起，鬆綁部分防疫措施，內政部表示，將適度調整宗教場所及宗教集會活動防疫管制，開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，但繞境、遊行、徒步進香活動等仍不開放；另外國家公園部分，單日往返登山承載量恢復正常，山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。

指揮中心表示，考量目前疫情日漸穩定，宗教活動及集會部分，取消須梅花座及固定座位的限制，另在符合宗教場所空間容留人數規定的室內外活動也將適度鬆綁，開放可辦理餐會類型活動，但仍須依「餐飲業防疫指引」做好防疫措施。

指揮中心說明，宗教團體提供住宿時，除同住家人外，每室可居住人數由1人放寬至最多4人。另外，開放得辦理全程搭乘車輛的進香團類型活動，進入寺廟時仍須遵守室內外容留人數規定；至於繞境、遊行或徒步進香活動，因風險較高，待疫情更進一步穩定後再行開放。

指揮中心表示，殯葬設施方面，維持開放公祭，各地方殯儀館管理單位依場所空間容留人數，訂定設施人數管制總量，並按各廳室大小公告容留人數上限，室內至少以每人2.25平方公尺計算，如於室外開放空間辦理者，容留人數以每人1平方公尺計算。骨灰（骸）存放設施部分亦依場所容留人數訂定管制總量。

指揮中心表示，國家公園部分，對於在指定營地搭營的多日登山路線以及單日往返登山路線，將恢復至原有承載量進行人流總量管制；另考量山屋通鋪密閉以及無法設置床位隔板等特性，將調整山屋住宿量由原數量1/3調整至1/2。相關防疫管制措施將視指揮中心最新防疫指引，宣導維持社交距離及佩戴口罩等防疫作為，若於通風良好且無人潮聚集之戶外場所，在能與其他人保持社交距離之情形下，暫免佩戴口罩。另配合各國家公園環境特性，採因地制宜方式滾動檢討。

指揮中心說明，團體召開會議部分，同步放寬場所容留人數為室內至少每人2.25平方公尺、室外每人1平方公尺，也提醒團體應依「公眾集會因應指引」做好相關防疫措施。

指揮中心表示，如能澈底落實管理且遵守娛樂場所防疫指引，里民或社區活動中心亦開放使用卡拉OK設備，但各地方政府可視疫情決定是否開放。