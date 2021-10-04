桃園去年跨年演唱會首度「無觀眾」，再過2個月跨年將登場，但全台仍是二級警戒，議員紛紛關心能否如期舉辦，觀旅局長楊勝評表示，目前還是朝向青埔高鐵站前廣場現地舉辦，並透露邀請在地夯劇如《神之鄉》等演員或歌手上陣，最後則是嘻哈歌手陪倒數，但無觀眾和移師攝影棚都列入備案，持續滾動式檢討。

新冠肺炎疫情衝擊，桃園去年跨年演唱會首度取消民眾進場，全面改採電視轉播和線上Youtube頻道直播，現場呈現「沒有觀眾的演唱會」，許多歌手第一次體驗到「零觀眾」的演唱會都笑言「怪怪的」，今年台灣疫情更加嚴峻，甚至目前還在二級警戒，再過不到2個月就要跨年，議員張桂綿關心年底的跨年演唱會能否如期辦理。

楊勝評說，今年跨年演唱會與往年相同，編列750萬元預算，經公開招標，已確定由年代電視得標，不諱言光舞台搭建就要逾400萬、倒數卡司也是數百萬，正積極爭取企業贊助，強調仍朝向青埔高鐵站前現地舉辦規畫，但若疫情嚴峻，不排除比照今年，現場舉辦但台下清空「有歌手、沒觀眾」，或是全部移師攝影棚拍攝直播。

楊勝評也提到今年除了會有100秒煙火，礙於疫情仍以台灣藝人為主，並透露規畫3個橋段，包括「迷哥迷妹來桃園」邀請顏值爆表、歌聲好、最近剛得獎的歌手率先登場，「台灣好劇從桃園開始」則有在桃園拍攝的戲劇相關演員或歌手登台演唱，像是《神之鄉》的李玉璽跟王識賢攜手合唱，還有《火神的眼淚》等夯劇，「嘻哈嗨翻桃園」邀請國內最熱門嘻哈歌手壓軸上場，並和市長鄭文燦一同倒數，細節仍在規畫中，強調絕對精采可期。