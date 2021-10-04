「潘朵拉文件」（Pandora Papers）

盛傳俄羅斯總統普丁有長年祕密女友，而國際調查記者聯盟（ICIJ）根據從全球14家金融服務業者取得共約1190萬份文件，公開了所謂的「潘朵拉文件」（Pandora Papers）調查報告，披露了她的身價。

據《紐約郵報》（New York Post）和《野獸日報》（The Daily Beast）3日報導，文件顯示，普丁的情婦坐擁豪宅和遊艇，估計擁有約1億美元（近28億台幣）的秘密淨資產。現年46歲的克莉維諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）出身聖彼得堡（St. Petersburg），曾是清潔工，從普丁還在當地擔任副市長時，就和他傳出緋聞，兩人據說育有現年18歲的女兒。

據《衛報》（The Guardian）報導，因普丁而致富的「圈內人」不只有克莉維諾吉赫。其他人也都透過英屬維京群島（Virgin Islands）和別處的空殼公司陸續購買房地產。2003年9月時，也就是克莉維諾吉赫生下女兒幾星期後，先透過空殼公司，買下摩納哥著名賭城蒙地卡羅（Monte Carlo）價值400萬美元（約1.1億台幣）的豪宅，接著又在聖彼得堡數度置產。

MORE: Svetlana Krivonogikh 46 has been romantically linked with the Russian strong man since he was still deputy mayor of her hometown of St. Petersburg and reportedly has a daughter with him. pic.twitter.com/pnmBVNQer4 — Srbija Evropa (@srbija_eu) October 4 2021

La alegada amante y madre de la hija de Vladimir Putin que se menciona en los #PandoraPapers es Svetlana Krivonogikh de 45. La alegada hija de Putin es Elizaveta de 17 años. Juzguen ustedes si existe algún parecido. pic.twitter.com/lncAv8IFbW — Nieto 2.0 (@MrTonitas_II) October 3 2021

號稱是普丁私生女的羅佐娃（Luiza Rozova）又名伊莉莎白•克莉維諾吉赫（Elizaveta Krivonogikh）。據俄羅斯反對派媒體報導，她很愛成為眾人矚目的焦點，但既不願證實，也沒有否認自己是普丁的私生女。

由於摩納哥稅法寬鬆，向來是富人的最愛。當地律師阿那斯塔西斯（Dominique Anastasis）說，「沒人問你的錢從哪來，也沒有檢查的文化，更不必進行納稅申報」。