剪紙藝術家25度特地以翰品酒店總經理林俊宇唯肖像，進行剪紙設計，相當栩栩如生。（柯宗緯攝）

剪紙藝術家25度特地以翰品酒店總經理林俊宇唯肖像，進行剪紙設計，相當栩栩如生。（柯宗緯攝）

高雄翰品酒店近日舉辦「小花園生活25度剪紙個展」邀請年輕剪紙藝術家25度展出其獨具一格的作品，即起至12月31日止，在飯店一樓登場。展出具現代感又多元豐富的作品共30件，主題共有四個系列，包括小花園生活、日常剪影生活記錄、植物動物節氣、山中精靈。

25度從國小就開始摸索剪紙，當時練習偏向傳統中式的圖案，像是門神、仙女傳統圖案。2016年與親子天下合作「神秘圖書館偵探」系列兒童讀物，開啟了全職插畫家的生活。2017年回頭研究剪紙創作，發展出新的剪紙插畫風格，展開以剪紙插畫家的身份活躍於業界。

25度運用隨手可得的色紙、包裝紙，以剪紙重現如真的日常生活縮影，栩栩如生的創作，讓民眾如同走入花園一般，感受各類植物的生命力與紙材的創造力。本次將透過30件作品展現剪紙藝術的無限創新力。

其中，小花園生活系列為首次公開作品，以小花園為靈感的緣由是作者在今年夏天因為疫情的關係都待在家，和母親臨時起意整理了自家頂樓的花園，在細心的整理和澆灌之下花園獲得了重生，一片綠意盎然。驚喜與讚嘆植物的生命力之餘，順手用剪紙記錄下這段時光。

展期間，飯店於10月23日以及24日下午3點在1樓將各舉辦1場似顏繪活動，凡住房客人皆可免費參加。透過藝術家獨特的剪紙風格，捕捉你的相貌特色，勾勒有溫度的似顏繪，量身打造獨一無二的剪紙藝術可帶回家，裝上框可永久收藏。