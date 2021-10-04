有鑑水性塗料系統轉型儼然已是全球趨勢，巴斯夫宣布與日本三洋化成工業株式會社（三洋化成）簽署合作備忘錄，就聚氨酯分散體（PUD）開發達成策略合作。雙方除聯合開發與技術共用，打造先進PUD產品，新開發技術及產品將透過雙方全球化生產網路進入全球市場，強化PUD客戶的全球化產品網絡。

巴斯夫全球約110000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域；2020年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。

其中，巴斯夫分散體和樹脂部致力在世界各地開發、生產和銷售各種聚合物分散體、樹脂、添加劑和電子材料；主用於塗料、化學建材、黏著劑、印刷和包裝、電子及造紙等行業。

巴斯夫亞太區樹脂與助劑業務管理副總裁肖文（Sylvain Huguenard）表示，PUD市場需求不斷擴張，化學配方開發人員開始尋求更優異的產品性能及更為永續解決方案，以符合當地法規要求或實現各自的企業責任目標。此次合作有助於雙方縮短新技術的上市時間，加速朝向水性塗料系統轉型。

三洋化成為全球高性能化學品的製造商和銷售商，化學產品組合涵蓋汽車零部件、日用電子產品、化妝品和醫療設備等產業，擁有3000多種不同類型產品。

三洋化成執行董事暨業務規劃部總經理原田正大（Masahiro Harada）指出，此合作備忘錄不僅促成雙方策略合作，強化開發實力，提供客戶更多的靈活性和可靠性，也有助整個價值鏈的低碳足跡。