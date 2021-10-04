國際調查記者聯盟（ICIJ）公布「潘朵拉文件」，揭露全球數百名政要和富豪境外隱匿財富情況，香港前特首董建華、梁振英以及中國全國人大河南省代表馮琪雅3名陸、港名人上榜。

「紐約時報」指出，列名潘朵拉文件不一定代表這些政要和富豪從事不法，但因這揭露某些政治領袖能在多大程度上避免財富遭課稅並逃避公眾問責與審查，仍值得外界關注。

● 家族涉72間離岸公司 董建華擁有7間

「立場新聞」是ICIJ「潘朵拉文件」（Pandora Papers）合作的唯一香港媒體。立場新聞參與的這場調查發現中國全國政協副主席、前香港特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司。

董建華擁有當中7間離岸公司，這7間公司均於他2005年3月卸任特首後設立，而其中1間擬用作開設滙豐銀行帳戶，處理估計價值100萬美元的流動資產。

文件顯示，董建華的幼子董立新也透過一間離岸公司想開立中國銀行帳戶。至於董建華胞弟董建成，也涉及4間離岸公司持有銀行帳戶，並以另外2間持有山頂及淺水灣兩處豪宅物業。

ICIJ曾透過前任特首辦向董建華查詢他本人及家族所涉的離岸公司用途為何，與其政協職務是否相關，但未獲具體回應。

● 梁振英被爆任特首時賣股獲利

報導說，同為前香港特首與現任中國全國政協副主席的梁振英，在任職香港特首期間，申報持有戴德梁行（DTZ）附屬公司的股權，但多次拒絕交代相關業務。如今「潘朵拉文件」調查中首次證實梁振英在任內透過兩間離岸公司，迂迴持有一間戴德梁行日本業務公司3成股權。

文件首次揭露，這3成股權於2015年12月以20萬英鎊（約新台幣770萬元）出售。當時梁在任特首，而廉政公署正調查他與澳洲上市公司UGL簽訂協議，收取400萬英鎊一事。翻查行政會議利益申報，梁從未申報持有UGL股權、也沒有申報特首任內出售股權，公眾無從得知他賣股獲益。

梁振英今天在臉書發聲明回應說，申報制度的要求是申報直接持有的公司股權，下面各級子公司的股權持有及股權變動不必申報；他並說在制度要求以外主動作出額外安排，將所有股權放入由專業人士管理的信託，「本人不行使作為（包括日本公司）股東的決策權」。

梁振英指出，各地方與各公司辭任董事的法律及合約手續不同，提出辭任董事在法律上不一定馬上生效，「立場新聞的報導有誤導成份，我已交給律師處理」。

● 敢言加顏值高 馮琪雅受矚目

擔任上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅，2013年到2017年是河南省人民代表大會代表，2018年當選第13屆全國人民代表大會河南省代表。

先前有陸媒報導，1974年出生的馮琪雅不但顏值高，在全國兩會上的提案也讓人眼睛為之一亮，包括建議恢復強制婚前健康檢查、打擊白領犯罪與防範貪腐等都引起熱烈討論。

這次的潘朵拉文件顯示，馮琪雅2016年在英屬維京群島成立名為Linkhigh Trading Ltd的公司，目的是投資美股。根據公司相關文件，公司資產價值約200萬美元，來自馮琪雅的房地產事業。

在公司成立時，馮琪雅曾是瑞士信貸銀行（Credit Suisse）客戶，銀行方面向她表示「透過我們執行的交易不曾引起任何投訴」。離岸信託供應商恒泰信託（Trident Trust）一名員工指出，馮琪雅是一名政治公眾人物，有必要更進一步接受合理檢視。

Linkhigh Trading有向美國證券管理委員會（SEC）登記在案，但SEC紀錄顯示公司似乎沒在運作。ICIJ多次尋求答覆但都未獲馮琪雅回應。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1101004