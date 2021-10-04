柯文哲最新說明

北市運動比賽指引。(直播)

指揮中心今(4日)宣布，明(5日)至18日仍維持疫情警戒標準為第二級，但調整相關規定，包含餐飲內用不限隔板或1.5公尺間距、宴席開放離桌進行敬酒(茶)等社交互動、放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式等。至於台北市是否會跟進相關防疫鬆綁措施，市長柯文哲在記者會說明北市疫情狀況，部分行業場館開放準則及北市運動比賽舉辦指引。

被問及外交部製作國慶日宣傳影片出大包，把玉山變成了瑞士的山區，柯文哲今說，要請到比較好廠商跟聘請好的評審，採購人員自己要靈光一點。

進一步解封措施，柯文哲說，最近很糾結，空曠地方原則大家知道就好，剩下就依照情況判斷，而不是戴口罩就是怕被罰錢，有感染危險就要戴，建議隨身攜帶口罩，該戴就戴，爬山只有一兩人當然不用，那一堆人在山上當然要戴，口罩不是戴給人家檢查，是要保護自身家人健康。

關於電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(自助式KTV及電話亭式KTV)、桌遊、麻將休閒館營業場所，符合主管機關防疫管理規定得開放，但要遵循規範指引。柯文哲說，問經濟部問到現在，經濟部還沒公佈，我們有做準備，但不知道管理指引，「我猜也許三更半夜會出來，拜託業者明天早上八點再來，最慢第二天同意書會給」。

副市長黃珊珊進一步說明，一直在等中央指引，現在此時還沒看到，早上市長會議已經做幾個原則決定，除實名制之外，要求業者在每個包廂貼上QR Code，到北市KTV必須要帶手機，原則上業者可以禁止你進入，在警察稽查會查核實名制，飲食要求業者配合，也跟業者做過協調，有一家家去輔導，開放日期後，會讓業者提出復業申請。重點是中央細則出來，滾動調整。

被問及買第三劑疫苗有必要嗎？柯文哲說，目前全世界打第三劑有美國、以色列、新加坡、英國、德國等，我倒覺得，標準答案「且戰且走」，口服疫苗跟藥物也在發展，對付疾病有效方法不一定是疫苗，也可能是口服藥物，答案是錢準備好、東西準備好，看情況決定。

此次指揮中心鬆綁相關規定包含有條件開放進香團、餐會活動、宗教祭祀場所入座，不限梅花座、超商：茶葉蛋、關東煮等熟食不限由工作人員服務方式販售、電視主播製播新聞如能與其他工作人員均保持適當社交距離，得於正式拍攝時不戴口罩。