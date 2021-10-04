台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票，國民黨台北市議員王鴻薇表示，雖然地方民進黨民代已協助反罷免，但民進黨中央還持觀望態度，不過她預言，即使陳柏惟表現荒腔走板，民進黨最後還是會跟他綁在一起。

王鴻薇今（4）日在臉書提出民進黨會挺陳柏惟的3大理由，首先是朱立倫本周就任新主席，已喊出全力刪Q，雖然刪Q成敗並非朱立倫應該一肩扛下，但如果刪Q成功，朱立倫新主席先下一城，民進黨不會讓朱立倫這麼好過。

國民黨主席朱立倫3日參加刪Q宣講時，直指陳柏惟主張大麻合法化，「這是大麻跟反毒的戰爭」。 （取自中時新聞網直播）

第二，陳柏惟可以拋，但刪Q牽動年底公投的氣勢。王鴻薇指出，雖然疫情打亂公投選情，但刪Q成功必然鼓動四大公投士氣，且公投已然成為明年縣市長選前的期中考，公投過關蔡英文跛腳、蘇貞昌滾蛋，因此陳柏惟可說是運氣好，綁架了民進黨。

第三個理由則和立法院副院長蔡其昌有關，王鴻薇說，蔡其昌已晉級新潮流阿哥級，明年挑戰台中市長盧秀燕原就困難重重，如今背著個又重又愛哭的陳柏惟獨自前進，輸得難看，台中市長更可宣布提前出局，所以陳柏惟仍是運氣好，綁架了新潮流。

綜合以上三點，王鴻薇直言，「民進黨不需要再扭扭捏捏，就是會出手，陳柏惟不必再哭哭了」。

立委陳柏惟罷免投票日將至，「刪Q」與「挺Q」對決逐漸白熱化，3日國民黨新任黨主席朱立倫親赴台中投入罷免活動，批陳柏惟在國會評鑑拿零顆星，在立院零提案、零通過，是「3零」立委，並指陳柏惟主張大麻合法化，所以此次不只「刪Q」，還要「刪零」，更是場大麻和反毒的對決。