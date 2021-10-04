聯陽(3014)下半年營運樂觀，目前訂單能見度強，且因應轉嫁上游晶圓成本上升，毛利率可望維持高檔，展望第四季，表現也將相較以往同期更好。

儘管近期市場出現NB、Chromebook下修雜音，但聯陽客戶訂單現階段並未鬆動，訂單交期維持較過往更長的時間，能見度維持長達1年，營運長線樂觀。

就上游晶圓代工及封測產能來看，目前產能缺口持續維持20~30%，顯見數位轉型並未因疫情逐漸趨緩而停止，預估即便疫後亦將持續推進，因需求維持強勁，預估9月營收將維持7億元左右的高檔水準，帶動第三季營運創新高，法人預估，聯陽第三季營收21.16億，季增加15.62%、年增加45.03%，因轉嫁上游晶圓成本上升，毛利率可望維持高檔。

展望第四季，雖然大陸限電措施對整體產業供應鏈及終端需求影響等國際情勢的變化難測，但預估聯陽營運仍可望大幅優於過往同期的表現，另外，單季毛利率也可望維持50%關卡。