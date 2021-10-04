印尼線上股票交易平台Ajaib，從金援美國網紅券商羅賓漢(Robinhood Markets)的創投業者DST Global所領投的另輪融資中，順利籌到1.53億美元後，正式躋身於身價至少10億美元起跳的獨角獸行列當中。

不到30歲，畢業於美國史丹福大學MBA的Anderson Sumarli與Yada Piyajomkwan，用了約兩年半的時間創立Ajaib這隻獨角獸，成為印尼最年輕新創公司實業家。

說穿了，其實Ajaib就是一個類似Robinhood的印尼股票交易平台，現有背後投資者眾多，包括Ribbit Capital、IVP與ICONIQ Capital，這3家創投都是挺羅賓漢的，以及Insignia Ventures、Alpha JWC Ventures、SoftBank Ventures與香港首富李嘉誠的Horizons Ventures。

8月份，電商Bukalapak進行IPO(股票初次掛牌交易時，規模曾創新掛牌紀錄。另外，印尼目前最大新創業者，身價高達180億美元的GoTo，預計2022年初也將IPO。

Ajaib是在新冠肺炎時才開始大放異彩，吸引許多年輕族群，利用自己智慧手機在線上交易股票。印尼證券交易所C-Best電子平台的散戶中，約有59%不到30歲。而印尼僅有270萬人，約總人口的1%在玩股票。

據悉，Ajaib計畫在未來半年內，將使用這筆新資金招募約百位工程師，以及金融商品與數據相關人員，總員工數可望達200名。同時，Ajaib也將優化其APP並為融資投資人提供信用額度。目前，可在Ajaib平台上買賣股票與共同基金。