隔代的育嬰方式總有許多矛盾與不同，大陸就有一名新手媽媽，發現出生不久的女寶寶被公公哄睡時，睡得特別香甜，有天就2人同時入睡，便偷偷進到房裡偷看公公有何秘訣，卻驚見自己無法忍受的一幕，當場對公公怒罵：「不要臉！」，公公被媳婦罵後，一臉錯愕，不知道自己做錯了什麼。

據搜狐親子《孕育乖寶寶》專欄報導，這名人妻休完產假回到職場工作，因為退休的婆婆還在忙工作上的事，忙到沒有時間帶孫女，公公認為兒子小時他帶過，就自告奮勇跳出來說可以幫忙帶孫女，人妻於是放心將女兒交給公公照顧。

奇怪的是，女嬰自從給公公帶之後，總是睡得特別甜，不哭也不鬧，人妻好奇想知道公公的哄睡方式，某天就趁公公與女兒睡覺，進入房間查看究竟，不料看到公公抱女兒睡著的畫面後，當場氣得對公公飆罵：「不要臉！」。

原來人妻氣公公把女嬰放在他的身上，嘴巴對著他胸口，公公認為這樣的哄睡方式很正常，卻莫名遭媳婦飆罵，露出一臉茫然表情。

該專欄內容指出，其實公公把孫女放在胸前哄睡，可以讓嬰兒安心入眠，並無不妥，可是人妻認為這樣的睡姿不妥，才會產生誤會，因此建議新手媽媽，當小孩交給長輩照顧時，不妨多作溝通，以免發生衝突，破壞家庭和諧。