受到消費者認定10月五倍券發放，業者將加碼促銷的預期心理影響，9月國內機車新領牌總數為7.68萬輛，年減26.0％；累計前三季機車總領牌數達54萬輛、年減21％。

主要業者9月銷售表現分別為：光陽2.14萬輛、市占率27.9％，三陽2.05萬輛、市占率26.7％，台灣山葉1.97萬輛、市占率25.6％，Gogoro 7119輛、市占率9.3％。

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