等五倍券 9月機車銷量下滑26％ 15:102021/10/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到消費者認定10月五倍券發放，業者將加碼促銷的預期心理影響，9月國內機車新領牌總數為7.68萬輛，年減26.0％；累計前三季機車總領牌數達54萬輛、年減21％。 主要業者9月銷售表現分別為：光陽2.14萬輛、市占率27.9％，三陽2.05萬輛、市占率26.7％，台灣山葉1.97萬輛、市占率25.6％，Gogoro 7119輛、市占率9.3％。 Money101調查：65％民眾一周至少網購一次 經濟成長率將破6％ 薪資僅增761元 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 #機車銷量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股爆量長黑 反彈仍應保守操作 12:482021/10/04 財經 5倍券紙本實體4日郵局預約 網站一度卡卡 14:422021/10/04 生活 市調機構9月報價過低 面板廠怒 部分尺寸出現逾15％跌幅 04:102021/10/04 產業．科技 搶五倍券商機 台中飯店祭優惠 04:102021/10/04 產業．科技 量販PK百貨周年慶 振興券不買不可 04:102021/10/04 生活新聞 晶華搶攻五倍券 聯手高鐵票價殺到6折 13:152021/10/04 財經 森林農場 砸錢大翻新迎客 04:102021/10/04 產業．科技 五倍券預約上線為何「狂塞」 郵局曝一數據回應了 13:032021/10/04 政治 Gogoro推Super Sale超級購車季優惠活動 14:362021/10/04 財經 和億生活集團搶振興商機 5倍變11倍 14:552021/10/04 生活 國旅搶五倍券 飯店業殺很大 04:102021/10/04 生活新聞 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 長榮連2根跌停快殺破百 他卻死不賣股 網見原因全傻眼 - 財經 央行打房 一銀擬提高個人「第2戶」房貸利率高於1.5％ - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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