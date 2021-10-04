彰化縣副縣長洪榮章（左）回贈感謝狀，感謝鄉公所拋磚引玉，響應縣府提升縣民居家防火安全之政策。（謝瓊雲攝）

竹塘鄉公所捐出1000顆住警器給消防局，捐贈儀式在竹塘農會家政班舉行，盼鄉民都能踴躍前往竹塘消防分隊申請領取。（謝瓊雲攝）

竹塘鄉長蔡碩仼4日代表公所捐出1000顆住宅用火災警報器給彰化縣消防局，由彰化副縣長洪榮章代表受贈，將轉請消防局撥發給竹塘消防分隊，呼籲鄉民踴躍來領取，一戶一顆，讓居家生活用火防災更安心。

捐贈儀式上午在竹塘鄉農會家政班舉行，蔡碩仼表示，居安思危，火災警報器應該是現代人家家戶戶不可缺少的重要小物，小小的一顆，在關鍵時刻發揮功效，將可保住全家人生命財產安全，因此公所今年7月在代表會支持下，特別編列追加預算25萬8000元，採購1000顆住警器，希望鄉民們踴躍向消防隊領取，保護居家安全。

洪榮章指出，很感謝公所重視住宅火警防範，自2017年以來，全縣已經有64起住宅火警，因為火災發生的住家內安裝有住警器，而能成功逃生的案例，此次竹塘鄉公所拋磚引玉的捐贈善舉，除響應縣府提升縣民居家防火安全之政策，更能確保縣民居家防火更安心、更放心。

彰化縣消防局副局長邱聰佳表示，建築物火災中以住宅火災發生次數最多，近年來發生多起住宅火災傷亡案件，讓各界對於居家裝設住警器更為重視，住警器可以在火災發生初期偵測火煙，發出警報聲響通知住民，使人員即早發現、即早反應、即早逃生，且具安裝簡單、價格便宜等優點。

消防第四大隊大隊長葉清添說，小小一顆住警器，在火災發生時，就能發揮大大功效，竹塘鄉在去年12月就曾發生一起住警器即時發報，而讓鄉民成功及早警覺，並立即進行避難逃生，有效減少傷亡及財產損失。

竹塘分隊長林忠輝指出，這次鄉公所捐贈之住警器數量，可全面供竹塘鄉民申請裝設，呼籲竹塘鄉親尚未申請補助者，可攜帶身分證至竹塘消防分隊來申請。也可至彰化縣消防局網站使用線上申請功能申請，每戶地址以申請1顆為限。