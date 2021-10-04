新北市三峽農會與台大植物教學醫院合作，設立植物診療站，邀請植物醫師定期駐診，並組成官方Line群組，免費幫農友解決植物生病問題。（三峽農會提供）

植物生病也要看醫生，為了幫助農友種植更順利，新北市三峽農會與台大植物教學醫院合作，設立植物診療站，邀請植物醫師定期駐診，並組成官方Line群組，免費幫農友解決植物生病問題。三峽農會表示，三峽有1.5萬名農友，過往遇到蟲害、農藥使用問題求助無門，成立診療站後，不僅能提高農友的生產價值，更能提升三峽茶葉、竹筍等特產的栽種品質。

三峽農會今日舉行植物診療站開幕儀式，並舉行農業植物醫生講座，邀請台大植物教學醫院的駐診植物醫師分享精準用藥、友善農業等觀念。農業局表示，新北市與防檢局及台大植物醫院合作，在主要農業生產區域提供植物病蟲害防治諮詢服務，繼進駐三芝區農會之後，三峽區農會也成立「植物診療站」，植物診療站植物醫生除了每月第1個周一早上9時至16時進駐提供服務外，並建立line群供農友以照片或圖片線上方式問診。協助農友精準防治，減少農藥使用。

三峽農會總幹事張永巨說，農會為配合農委會的化學農藥減半政策，推動非農藥防治法、合理化施肥，成立診療站幫助農友達到友善耕作的目標，進駐的植物醫師除了個別處理農民的農作物問題，還會定期到田間診斷，為當地做疫病蟲害調查，防止植物傳染病疫情擴大，也讓在地農民感到安心。

在地青農顏伯松表示，他過往種植茶樹，植物都會遇上茶枝枯病、茶餅病、網餅病、茶赤葉枯病、髮狀病等病症，但過去台灣沒有正式的「植物醫師」制度，每次農作物出問題都需要自行到農藥行「抓藥」，但一次可能就被指示用好幾種藥，導致農作物病況加劇。未來有了診療所後，終於可以對症下藥，也可以來此與醫師、農友交流，非常方便。