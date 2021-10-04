台中市北屯區823公園內種植洋紅風鈴木，開花季節的浪漫景色，成為民眾賞花去處。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市北屯區11期、14期重畫區鄰近74號快速道路，交通方便。（盧金足攝）

大毅、龍寶兩大品牌建商合建模式，「一加一大於二」將蔚為同業合作的新趨勢。（盧金足攝）

品牌力累積實力，大毅建設、龍寶建設共同攜手推出新建案，在土地高漲，建商四處獵地時，兩大品牌建商合建模式，「一加一大於二」將蔚為同業合作的新趨勢；在政府打炒房之際，開發商強調，基地位在823公園綠地第一排優勢，品牌力才是市場的競爭力。

台中市11期重畫區坐擁崇德、洲際雙核心商圈，加上未來漢神百貨、台中巨蛋等優勢，已成為北台中核心展區域，公園綠地、早校用地等優質環境完善生活機能，成為推案熱區，大毅建設與龍寶建設攜手推出新案「愛臻邸」，5日將舉行開工典禮。

大毅建設董事長林隆深表示，位在823砲戰紀念公園正對面1400多坪的基地，從2004年購入後即開發為幸福農場，堅持有機耕作，社區廚餘製成有機肥，多年來社區和鄰里互動，鄰近幼兒園還可以來幸園農場生態教學。

林隆深說，與龍寶建設成共同夥伴，讓這塊土地有更多發揮，建築成為藝術級的住宅，如同當初種下幸福的種子，5日將舉行動工，完工後成為幸福社區。

龍寶建設董事長張麗莉表示，和大毅合作「愛臻邸」，這是一家值得「共好」的公司，因為有愛，所以幸福，大毅當初取得土地，從整地到幸福農場，土地遇到最好的開發時間，林隆深10年前就曾提過合作計畫，歷經10多年水到渠成，所有安排是最好的安排。

「品牌力很重要！」張麗莉說，該基地條件因為面對823公園，戶戶面面都採光，低樓層都可以看到樹梢綠意，愛就是百分之百的負責，她也強調「放心，我們一直都在」，願意當客戶購屋選擇的開發商，除了追求完美，依循合約精神之外，公司理念勝過更多的華麗語彙。

這波工資、建材都高漲，張麗莉直言，這半年來很多建築成本增加，即使房價上漲，她與大毅仍形成共識，過程中不是以獲利為先，挑戰大量缺工與建築成本上漲，還尋求工法上的突破，目前崇德路商圈成熟，生活機能佳，房地產獲青睞，品牌力就是市場競爭力。

因應後疫情時代，特別規畫新建案的玄關增設防疫設備，日後也能增設放置衣物的殺菌櫃等，而且經歷疫情後，在家辦公漸成為常態，打破以往客廳的傳統規畫，擴大為生活、辦公、運動、學習，甚至陽台尺度加大，其他空間增加運動、療癒場域。

此外，近年來住戶的宅配量更多，規畫增設社區放置包裹的空間，避免社區大廳堆積團購的物品，功能升級，設計美學不複製，因應外送和網購量，垃圾量紙箱變多，廢棄物與資源回收室空間加大，重機成休閒運動新趨勢，設置重機停車區租用當成社區收入，一舉兩得。

林隆深表示，2006年大毅建設曾邀請張麗莉分享龍寶建築經營理念，張麗莉無私分享促使造份情誼延續今，一起推動建築美學與社區總體營造實踐的理念。