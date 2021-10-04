姻緣天註定？高雄某道壇林姓女壇生奉法師父親之命與楊姓男信徒結婚，本以為兩人是命定佳偶，但楊男指控，林女婚後時常對他及其父母拳腳相向，外出還不能抬頭看年輕女人，不堪折磨下提離婚訴訟，一審判離。二審高雄高分院認為林女施暴部分有疑慮，駁回離婚之訴。另一方面，林女反控其母擔憂她婚事輕生，對楊男提告求償200萬元，法院認定婚姻失敗林女也有責，駁回該訴，可上訴。

楊男指控，原本他和林女根本不可能結婚，在林父恐嚇下兩人被迫於2007年結婚，婚後育有一子。但林女認為他學識經歷、社會經濟地位均不能與她匹配，不但掌控他全數薪俸，開銷全都要他另外支付，甚至還稱呼他爸媽「白癡、智障、賤芭樂」。

楊母證稱，林女與楊男從小就在道壇認識，林女的父親是法師，曾告誡楊母他們會面臨家破人亡、祖先墮落的命運，所以神派林女楊男要來解救他們，要林女和楊男結婚。但林女婚後不但不做家事，還不時對他們夫妻及楊男大小聲、拳打腳踢，甚至曾因照顧孫子不周、被逼下跪道歉。楊男身為職業軍人，深夜值班還會接到林女怒罵電話。

楊男還說，婚前就遭受林女精神與肉體虐待，婚後稍有不如意即拳腳相向或謾罵質問。婚後不但時常拒絕行房，外出時更要他低頭、不准抬頭看年輕女子。甚至連他爸媽都被家暴，害他母親因此罹患憂鬱症。兩人在2015年協議離婚並辦妥登記及分居，但沒想到林女事後竟然反悔，提婚姻存在之訴，還告他及家人強制性交、妨害自由等罪，雖最後均獲判不起訴，但實在不堪折磨，希望能成功離婚。

但林女反駁，自己絕對沒有對楊男和其父母有不當舉止，是楊男婚後另與陳姓女子結婚，對兒子不聞不問，還故意煽動道壇信徒逼她簽離婚協議書。她提婚姻存在之訴早已獲判勝確定，但楊男一家對她不實指控造成她名譽受損、精神崩潰，也害她母親投河自盡，決定求償200萬元。

一審判兩人離婚，但駁回林女求償。二審法官認為，林女簽字離婚後，兒子被男方親屬佔據隔離，還面臨道壇輿論壓力逼簽離婚協議書，明顯處於弱勢地位，依常理不可能虐待楊男及其父母，楊男及其父母也提不出證據證明遭虐待。

法官判定，林女並非毫無可歸責之處，但楊男應負較重之責，最後駁回林女求償，也駁回楊男訴請離婚之訴，全案仍可上訴。

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