苗栗縣政府將於10月9日在通霄漁港連續10年舉辦海洋觀光音樂季系列活動。（苗栗縣政府提供／陳育賢苗栗傳真）

苗栗縣海岸線長達50多公里，沿線結合了漁村文化、漁港風情與海岸線魅力，天然資源豐富，縣府將於10月9日在通霄漁港連續10年舉辦海洋觀光音樂季系列活動，縣長徐耀昌4日邀請全國民眾前來享受苗栗港灣夜晚的饗宴。

苗栗縣府表示，苗栗縣每年持續舉辦海洋觀光季，希望藉由藝人的歌聲，傳遞節電節能的重要，並將保護海洋資源觀念深植到民眾心中，現場還設有各式攤位，教導民眾把海洋廢棄物經過創意發想，DIY成為有趣的創作，讓參與民眾可以體驗親子手作的樂趣，也透過行動來支持環保愛地球。

今年觀光季晚會於本周六在通霄漁港開唱，此次邀請到金曲歌王翁立友、嘻哈偶像婁峻碩、日系女團AKB48 Team TP、青春樂團 noovy、台語唱將蔡佳麟、戴梅君、實力唱將Jennifer等藝人同台，接力演唱許多膾炙人口的歌曲，讓民眾呼吸著海洋的氣息，感受著海濤輕拍的節奏，隨著熱情動感的音樂，享受苗栗港灣夜晚的饗宴。

此外，縣府也特別規畫於明天上午，在苗栗新埔漁港舉辦魚苗放流活動，由老師向學生們解說魚苗放流的意義，再由徐耀昌帶領大家把1萬尾黑鯛魚苗放進海洋中，希望藉由這個活動，透過小小的動作，把愛地球的精神植入民眾心中。

由於目前仍有防疫措施，現場仍需保持安全社交距離、戴口罩，入場實聯制；晚會現場也將免費贈送貓裏喵口罩，限量1000份，贈完為止。