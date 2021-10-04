捐贈的100組「無線電手提台機組」，經費高達200多萬元，保障打火兄弟安全與效率。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市消防局逐步汰換舊式類比無線電，繼國際獅子會第六聯合會上個月29日，率先捐贈上百組數位類比雙軌的新型無線；明椿電氣機械股份有限公司，再捐最新型無線電通訊設備，4日於台中市消防局舉行捐贈儀式，由副市長陳子敬代表受贈，提昇消防單位戰力，保障消防人員執行勤務安全。

明椿電機董事長魏大椿說，有感於打火兄弟進火場救災時，若遇到通訊不良，對生命是很大的威脅，有感於疫情期間消防人員救災、救護辛勞，捐贈台中市消防局最新型無線電通訊設備。

副市長陳子敬指出，企業秉持取之於社會、用之於社會的精神，長期投入社會公益不遺餘力，善盡企業社會責任。在得知消防局有無線電通訊設備需求後，立即表示願捐贈補充迫切需要之通訊器材，強化受贈單位救災救護能力。感謝董事長魏大椿藉此拋磚引玉，號召更多善心企業及社會資源響應。

消防局長曾進財表示，捐贈的100組「無線電手提台機組」，經費高達200多萬元，鑑於消防局現有無線電機型因屬逐年編列預算採購，屬舊型類比式模式居多，且品牌及通訊品質較為參差不齊，所捐贈無線電均為最新型數位式無線電，有更佳防水功能，且通訊內容更清晰且具加密效果，加強救災現場通訊效能。

台中市消防局指出，這批捐贈的最新型數位式無線電，有特殊之MAN DOWN及緊急發報功能，可讓入室搶救之消防人員，當緊急狀況發生，可以通過無線電自動發報名字，讓其他同仁立即獲知待救資訊，將提供台中市消防局第三救災救護大隊及所屬分隊使用，提升消防打火兄弟救災安全。