𝐒𝐭𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐥𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 😱



A goal we’ll never tire of watching. Out of this world from @MoSalah 👏 pic.twitter.com/mZEq9OI0Wx — Liverpool FC (@LFC) October 3 2021

英超「紅軍」利物浦在第7輪大戰「藍月亮」曼城，利物浦前鋒薩拉(Mohamed Salah)演出一記精彩萬分的進球，不僅威震英格蘭還登上各國媒體。利物浦總教練柯洛普(Jurgen Klopp)大讚：「接下來的50年或60年，大家都會記住並談論這一球。」雙方最後2-2踢平，同時粉碎了曼城獨霸聯賽榜首的野心。

薩拉在右路接獲隊友傳球，前後共有3位曼城球員包圍，席爾瓦(Bernardo Silva)試圖鏟掉這球，薩拉把球換到另一隻腳同時巧妙地衝出封鎖。接著曼城又有兩人上前，薩拉忽然改變方向用假動作晃過了拉波爾特(Aymeric Laporte)，衝到禁區大門前，此時只剩守門員艾德森(Ederson)與一位防守者，薩拉抓準時機起腳，一箭穿心遠柱破門！

柯洛普說：「只有世上最頂尖的球員能夠以這種方式進球，接球之後突圍成功，再轉回右腳得分令人驚嘆。換成是C羅(Cristiano Ronaldo)、梅西(Lionel Messi)踢進這球，大家會稱讚是世界一流的，薩拉攻進這一球就因為他也是世界一流的。」

薩拉這球完全展現他精湛的個人作戰能力，無愧義大利媒體給他取的綽號「埃及梅西」。利物浦隊長韓德森(Jordan Henderson)說：「太驚人了，薩拉站在那個位置就是如此可怕，他在那裡不斷地打敗對手。」薩拉在英超164場累積103顆進球，是史上第30位進球破百的球員。然而利物浦沒能真的打敗曼城，兩隊暫時並列第2，遭到切爾西趁機篡位。