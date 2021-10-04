高球桿頭代工廠明安（8938）和鉅明（8928），位於高雄和發產業園區的新廠，可望在明年下半年，陸續完工啟用，為營收貢獻新產能。

鉅明發言人顏志憲4日表示，鉅明位於高雄和發產業園區和春基地的新廠，目前趕工中，廠房主體可望今年底完成。

他說，鉅明將根據進度，明年初申請使用執照、操作許可、開始試車，預定明年第四季可開始量產。

顏志憲指出，和發新廠完成之後，鉅明將會對目前的所有生產廠房，進行產能調配，讓新廠效益更高。

明安擴廠分為越南二廠和高雄和發廠，明安5日指出，目前明安越南廠以既有的一廠復工、生產為主，因此，原定明年下半年可完工的越南二廠，完工期程將再往後延。

明安越南二廠規劃的產能，在投入量產之後，明安越南廠的產量，可望比現在的越南一廠，再增約50％到60％。

不過，明安高雄和發廠新廠工程，則持續進行中，明安表示，和發廠預定明年第一季可完成主建物，明年下半年開始量產。

明安說，和發新廠完成之後，將整合所有複合材料的生產，未來的產能，可望比台灣既有的產能，再增約30％到40％之間。