安永4日宣布，儘管全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，截至2021年6月，安永2021財年合併全球收入仍達400億美元，年增7.3％。過去七年，安永全球達到了7.3％的強勁年複合增長率。

同時，安永宣布了一項為期三年的投資擴張計劃，在2022至2024財年期間將投資100億美元助攻安永NextWave戰略發展，有效提升安永的服務能力，協助客戶因應全球挑戰。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，安永台灣員工持續努力在充滿挑戰的期間打造出色的業績，而全球的安永團隊維持良好的審計品質、可持續性等重要項目中，實施創紀錄的三年投資100億美元計畫，將繼續帶領安永客戶及員工進行創新轉型。

傅文芳也指出，安永全球的100億美元投資計畫，將投資在員工、科技和品質管理系統，加強審計品質，在風險和其他審計應用（包括舞弊偵防）方面創新技術，協助進一步建立對資本市場的信任。

安永100億美元計畫中也包含未來三年預計25億美元的科技投資，重點包括人工智慧（AI）、數據結構和創新科技，以及更廣泛的安永策略聯盟生態系統，並將進一步建構支撐安永服務和解決方案的全球客戶技術平台，加速技術轉型。

傅文芳表示，安永全球團隊為客戶開發新的全球永續發展解決方案，期望客戶將從可持續性和去碳化中贏得商機，同時創造價值。安永團隊亦協助客戶制訂完整環境、社會和治理（ESG）策略。