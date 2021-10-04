越南解封，在當地銷售衛廚浴設備的凱撒衛（1819）、紙尿褲的泰昇-KY（8480）對第四季營運樂觀；凱撒衛指出，第三季因疫情，越南營運衰退，產能利用率只有2-3成，預期第四季可有報復性需求。泰昇表示，第三季稼動率只有6-7成，在當地民生消費市場解封下，預期第四季營收可望有大幅度成長，全年可恢復正成長。

凱撒衛在越南除了同奈工廠，還有胡志明、峴港、河內分公司，受疫情影響，凱撒衛越南市場第三季營收大幅衰退；其中，7月年減29％、8月更大減6成，9月也不樂觀。

據了解，凱撒衛越南市場，第三季生產狀況，瓷器廠產能較正常水準掉50％、龍頭廠掉6成，浴櫃廠產能驟減超過7成。

解封後，凱撒衛指出，因為衛廚浴設備屬於剛性需求，許多修繕市場、新建工程仍有需求、只是往後延。在第四季是全年最旺，加上需求遞延性補回，第四季的營運應是可樂觀期待的。

泰昇越南廠第三季的生產稼動約6-7成；泰昇預期，越南解封，當地民生消費市場將逐漸恢復正常經濟活動，市場需求因通路庫存極低而可能有大量拉貨動能，預估7月應為全年營運谷底，接下來營收可望維持逐月增長。

泰昇累計今年1-8月合併營收11.05億元，年減9.46％。若疫情能在第四季大幅緩解，泰昇認為，在旺季及消費雙效應爆發情況下，今年營運有重返成長機會，且新品成效在疫情減緩後，應可逐漸發酵。