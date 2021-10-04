三大法人賣超台股44.05億元 17:482021/10/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今天跌162.54點，收在16408.35點，成交值新台幣2995.4億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超44.05億元。 自營商賣超24.38億元，投信買超11.44億元，外資及陸資賣超31.11億元。1101004 《證交所》外資上周大砍862億元 持股市值蒸發兆元 《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲70點 #44 #億元 #台股 #05 #外資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 里昂看2022年：台股獲利有下修風險 04:102021/10/04 證券．權證 新興亞洲近一周遭外資提款 台股淨流出最多 15:472021/10/04 財經 恒大港股驚傳停牌 台股嚇跌百點反彈恐落空 13:402021/10/04 財經 《半導體》台積電跌跌不休 14日將法說 10:362021/10/04 財經 《半導體》市場需求續強 2外資拱台積拚千金 13:102021/10/04 財經 大陸限電、美將減債 台股盤面波動加大 15:562021/10/04 財經 《類股》旺季遇上雙控 水泥股左右為難 10:192021/10/04 財經 貨櫃三雄殺成血海 台股震盪300點 收盤險守16400點 暴跌162點 13:402021/10/04 財經 台股爆量長黑 反彈仍應保守操作 12:482021/10/04 財經 15檔法人逆勢買 進場撿便宜 04:102021/10/04 證券．權證 台股反彈漲逾百點 站上16600點 長榮航攻漲停 09:102021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 煤炭太貴！陸先爆限電 印度庫存也剩4天 恐有大停電危機 - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 基本工資調漲 補貼紓困企業 3成起跳 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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