台股今天跌162.54點，收在16408.35點，成交值新台幣2995.4億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超44.05億元。

自營商賣超24.38億元，投信買超11.44億元，外資及陸資賣超31.11億元。1101004

《證交所》外資上周大砍862億元 持股市值蒸發兆元
《期貨》三大期指攜手開高 10月台指期漲70點
#44 #億元 #台股 #05 #外資