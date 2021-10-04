宜蘭東方海域今天下午發生規模4.8地震，台北也感到搖晃。地震測報中心說，本次地震屬於8月5日規模6.1地震的餘震，台北有感是因地震深度較淺；不排除未來有規模4左右餘震。

根據中央氣象局最新資訊，下午2時7分發生芮氏規模4.8地震，深度5.0公里，震央位於宜蘭縣政府東方45.4公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣、花蓮縣3級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，這個地區昨天也發生規模4.1的地震，深度約8.7公里；若拉長時間來看，是屬於同一個位置在今年8月5日清晨5時50分發生芮氏規模6.1地震的餘震。

陳國昌解釋，8月5日規模6.1地震主因是菲律賓海板塊往東北隱沒形成島弧及盆地後，弧後擴張造成的地震，通常這類型的地震蓄積能量時間長、釋放時間也長，因此不排除未來仍會有規模4左右餘震發生。

陳國昌指出，其實在8月5日之前，5、6月附近地區也發生群震，而8月5日之後也陸續發生幾次規模較小地震，都屬於正常能量釋放過程；本次台北震度約1、2級，宜蘭縣、花蓮縣3級，主要是地震深度較淺會比較有感，請民眾不用擔心。