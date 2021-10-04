和勤(1586)9月合併營收2.47億元，為歷年同期新高，月增15.84％、年增8.88％；累計第3季合併營收19.47億元，亦為同期新高，年增21.23％。公司表示，東南亞轉單效益及新產品出貨增加，旺季效應顯現，雖然汽車晶片缺貨的影響仍然存在，但今年以來和勤營收始終保持雙位數成長。而新產品接續量產，以及嘉興和新廠第五車間加入營運，第4季傳統旺季的表現值得期待。對於近期大陸多個地區實施限電政策，和勤表示，大陸廠的生產並未受到限電影響，惟限電對上下游供應鏈的影響，還需要時間觀察。

9月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.54億元，佔比62.20％；硬碟機構件(VCM Plate)0.83億元，佔比33.74％。汽車零件部分，晶片缺貨情況仍未緩解，不過新能源車零件出貨仍然暢旺，加上新產品重卡變速箱零件小量出貨，汽車零件業務營收維持在高檔水準；硬碟(HDD)零件持續受惠東南亞轉單效益，保持產能滿載，硬碟零件營收創下今年新高。

和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，以及重卡變速箱零件等新產品，都將在第4季進入量產，配合汽車產業的傳統旺季，汽車零件生產規模持續增長，此外，硬碟新客戶的訂單也將於第4季開始出貨，且嘉興和新廠第五車間加入營運，將有效提高生產效率。