台北市政府觀傳局4日宣布，「2021大稻埕情人節」10月16日在延平河濱公園登場，邀請魏如萱、曾沛慈、告五人演唱動人情歌，還有8分鐘煙火秀。因應疫情，僅開放3000人入場，將以台北通登記，抽出1500人，1人中籤、2人同行，每組將贈送野餐墊，落實社交距離。

北市副市長蔡炳坤說，活動將實施人流降載並採預約制，台北通APP 10月7日上午9時開放民眾預約登記，登記時間至10月10日24時止，系統將於10月12日上午10時抽出1500個名額，1人中籤、2人同行，且2人須同時進場，入場憑證將發送至台北通優惠券票夾。蔡炳坤呼籲，不用第一時間來搶，三天時間，什麼時候上去登記，機會都是一樣的，不會有先登記先錄取的問題。

蔡炳坤補充，活動現場不設市集攤位，場內禁止飲食，因草地上不好安排椅子，將有1.8＊1.6公尺野餐墊，兩個人一張野餐墊，坐下來欣賞演出、看煙火，全程戴口罩，對於如何避免大家為了看表演聚在一起？蔡說，坐的位置會有適當距離 。

觀傳局長劉奕霆指出，會讓大家知道哪些地點可以觀賞演出、看煙火，何時進場會再進一步通知中籤人，他們也想到會有爸媽帶小孩的狀況，但他重申，一人中籤、兩人同行，野餐墊上就是兩個人，若多帶小朋友或長輩就無法放行。至於這次煙火施放秒數則有480秒、8分鐘，與前幾年都差不多。活動將邀請魏如萱、曾沛慈、告五人開唱。

蔡炳坤補充，今年適逢台灣文化協會創立百年，為響應「自由戀愛」精神，活動以「自由戀・愛無限」為主題，將在觀傳局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠商品。