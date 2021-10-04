林祐賢展現經驗與技巧，再度於全大運奪牌。（大專體總提供）

生涯只要參加全大運就是奪牌保證的30歲羽球男子好手林祐賢，今年代表德明科技大學挑戰台南全大運，在羽球公開男生組單打直闖金牌戰，和同屬土地銀行羽球隊的學弟、就讀台北市立大學的蘇力揚大戰3局，才以19比21、21比13、10比21落敗，首次參賽的蘇力揚則帶走金牌。

已經是爸爸選手的林祐賢，細數自己參加全大運的歷程，除了去年從北市大休學、大二轉學、當兵時才缺席4屆大運會，只要參加就能奪牌，已經為文化大學、北市大學及德明科大爭光過，2018年及2019年完成全大運男單2連霸，他笑說，目前在北市大研究所還是休學狀態，希望在德明科大可以兩年就完成在職專班課業，之後也可望於北市大復學，如果大運會沒有年齡限制，只要學校需要，他絕對樂於出賽。

林祐賢平常也以教練身份指導土銀學弟蘇力揚、林俊易及廖倬甫等後進，本屆全大運男單金牌戰還是他與蘇力揚第一次在正式賽事交手，林祐賢指出，目前指導的年輕選手條件都不錯，不過場上心態扎實度、迅速解決問題的能力還有進步空間，主要還是靠力量拚戰，有時像他這樣有經驗的選手，就會透過技戰術、套路做陷阱來應付，希望在他協助下，可以幫學弟們打得更聰明。

19歲的蘇力揚表示，和林祐賢交手前就有心理準備不好打，「學長在場上一直給我難題，讓我不斷要想辦法破解，讓我學到很多，尤其打法、想法上都有很多收穫，平常練習時，學長光小球就有使用時機、如何套用在比賽中等許多細節可以分享，使我們獲益良多。」

年齡相差快一輪的林祐賢、蘇力揚，也都有各自的國手夢，這個月全大運、全運會結束後，林祐賢先放眼明年第一次全國排名賽爭取杭州亞運國手資格，蘇力揚也是先準備全排賽，並希望明年可以多參加國際爭取排名積分，蘇力揚補充：「距離2024巴黎奧運已經剩不到3年了，時間不算很充裕，也很想透過國際賽吸收更多經驗。」