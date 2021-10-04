四物湯是許多女性生理期後的補品首選，也因此被民眾誤以為是專屬女性的滋補藥方，但其實並非如此，中醫師郭懿潔指出，男生也可以喝四物湯，不僅能提振精神，晚上更雄壯威武！此外，對於其他常見的迷思，她也一一進行解答。

郭懿潔在臉書粉專PO文指出，四物湯源自於宋朝的「太平惠民和劑局方」，是由當歸、川芎、白芍、熟地，四味藥所組成，是補血中效果數一數二的方子。

她提到，現代人生活壓力大，忙碌導致耗傷心神、又熬夜晚睡，所以體質容易陰虛化燥，服用四物湯當保養是非常適合的，尤其是女性生理期過後補充，不僅可以快速恢復體力、調整賀爾蒙穩定度，也能增進睡眠品質。

不過郭懿潔也提醒，每個人體質不一，這四味藥僅適合體質稍微比較虛寒的人食用，對於陰虛有火氣的患者，可以添加一些涼潤的藥物調整，比如說：麥冬、天冬、百合、蓮子等；或是把熟地換成生地、炒白芍換成生白芍，讓整體的溫度再更適合服用者的體質。

最後郭懿潔也整理了常見的四物湯迷思：

Q：我喝四物會拉肚子，這是正常的嗎？

A：當歸有潤腸通便的效果，可以將當歸換成丹參、或是何首烏，甚至是配一點脾胃藥，如黨參、白朮等，就不會拉肚子了。

Q：什麼人不能喝四物？

A：大家都可以喝！但是要依照體質做調整，才能調配出專屬於您的四物！

Q：男生可以喝嗎？

A：男生當然也可以喝，血氣充足讓您白天上班有精神、晚上也更雄壯威武！

Q：小女生月經剛來，可以喝嗎？

A：初經來的前1、2年，荷爾蒙會比較不穩定，因此周期不規則或是量時多時少都是正常的，不需要額外補充。但如果月經伴隨不適、腹痛、末梢冰冷、面色恍白，或是初經已2年但仍時間不規則、量時多時少，才需要另外做調整。

Q：有肌瘤、肌腺症可以喝四物嗎？

A：可以喔！肌瘤、肌腺症主要是本身體質造成，四物並不會養大肌瘤，是由於您體內分泌的雌激素、額外補充的動物性荷爾蒙才會滋養它。但因為有肌瘤肌腺症的患者多屬於氣滯血瘀體質，所以平常飲食不要補過頭了。若要飲用四物，則須搭配行氣活血的藥材同時服用。