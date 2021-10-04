元宇宙（Metaverse）近來成為熱門關鍵字，高雄義守大學與潮流接軌，「數位多媒體設計學系」首創元宇宙數位教學，以採用360全景投影方式，讓學生戴上智能眼鏡（Hololens 2）進入AR場域探索虛擬世界，因此榮獲教育部「人工智慧創新職涯計畫」績優肯定。

元宇宙近期像一股颶風席捲了全球，從微軟、臉書、Nvidia以及遊戲平台（Roblox）等紛紛投入研發。臉書日前宣布將投入5000萬美元，做為以延展實境（XR）研究機構與計畫夥伴的資助；繼AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）後，以元宇宙概念的XR（延展實境）預期成為下一波大趨勢。

義大數媒系在學校的支持下，率先將元宇宙與數位課程結合，利用投影擴增實境教學，以及3D立體與全景投影方式，讓學生可以透過手勢操作AR搭配設計進行互動式的學習，貼近時下年輕人所偏好的教學工具，也因此更激發學生學習的興趣。

數媒系學會長許瑜玶說，對於元宇宙感到新奇有趣，能透過智能眼鏡融入虛擬場域，沉浸式學習更能吸引同學的興趣，大家都非常期待。

數媒系主任孫志彬指出，未來元宇宙技術將整合產業智慧需求，包含NFT藝術區塊鏈、AR／VR數位學習、智慧醫療、智慧顯示等，數媒系設計全新課程，瞄準元宇宙及科技藝術，開授元宇宙主題式課群，培育未來優質人才。

疫情加速人類對於新興技術的運用，義大元宇宙數位教學的亮點是以虛實整合培育跨域人才，加上高雄市朝智慧城市發展，建設亞洲新灣區5G AIoT創新園區，希望藉此擦出不同的火花。