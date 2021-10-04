現代社會兩性平權觀念更加落實，鮮少人將「婚姻」看做是逆轉人生的關鍵，但不可否認，跟什麼樣的人結婚，確實對人生有著決定性的影響，說起羅海瓊這位女星的名字，眾人可能不太熟悉，但她因為結婚，成了握有半個娛樂圈資源的大人物，當年連天后王菲還特地改了行程送她出嫁，就知羅海瓊嫁的是什麼樣的人物。

出身蘭州的羅海瓊，從上海戲劇學院表演系95級本科畢業，做了一陣子專業舞者，之後投身戲劇圈，最知名的作品，是2000年推出的電視劇《像霧像雨又像風》，她飾演「方紫儀」一角，真正在圈內打開了知名度，之後羅海瓊接了多部古裝戲約，演技踏實、模樣清純靈動，頗受觀眾好評，她也成了戲劇圈的熟面孔，知名度穩健提升。

羅海瓊的家庭不太富裕，也因此她在圈內站穩腳步賺了錢後，積極理財，早在娛樂公司「華誼兄弟」創立初始，羅海瓊就慧眼相中這公司有前途，大手筆將努力掙得的財產投資下去，此舉不但之後讓她翻倍大賺，還賺得了如意郎君，羅海瓊因為支持「華誼兄弟」，而認識了華誼副總裁費麒，男方傾慕她認真努力的樣子，兩人很快地開始交往，也順利走到訂下終身這一步。

費麒除了華誼兄弟高層身分受人矚目外，他還有另一個身分，就是天后王菲的同學，2010年，費麒與羅海瓊北京柏悅酒店盛大舉辦婚禮，現場自然是眾星雲集，而向來很做自己的王菲，硬是改了老早就安排好的行程，帶上女兒竇靖童到場送上祝福，成為當晚媒體關注的場邊焦點。

如今48歲的羅海瓊，平時除為了「華誼老闆娘」身分忙碌外，跟老公費麒育有一子的她，雖然當媽仍沒放下事業，一年平均演個2、3部戲，今年則接演了電視劇《一生一世》，雖然演人家繼母，但保養得極好，氣質尤其出眾，是相當優雅的豪門太太。