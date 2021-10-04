九九重陽節前夕，新竹縣長楊文科4日帶著敬老禮品到關西鎮及橫山鄉祝賀百歲公、百歲婆幸福快樂久久！竹縣最年長百歲公是關西鎮106歲的范君新，他熱愛運動，儘管現在無法走路，但坐輪椅上也會抬抬腿活動筋骨，精神滿滿，讓楊文科直稱讚。

關西鎮百歲婆徐張玉蘭育有3子6女，她年輕時除了幫忙農活及丈夫打棉被的事業，還擔任天主教傳教員，翻山越嶺送物資給偏鄉的親朋好友，並用宗教的誡律教導子女，常說不求大富大貴，但求無愧於心。

每週神父、修女會到家陪百歲婆念誦聖母經及玫瑰經，心靈平靜幸福。她個性樂觀，愛出去玩，家族旅遊是她最快樂的時光，同住的二兒子說從來沒聽她罵人。

104歲的楊蔡甘妹過去採茶賣茶，愛吃肉和雞酒，每天走動超過半小時，喜歡做善事，曾經樂捐東安國小籃球隊和棒球隊組訓經費。做會計師的兒子楊德宏說，除了營養和做運動外，子女和鄰居的陪伴也讓媽媽更健康長壽。

關西鎮百歲公鍾杞還能自己行走，聽力好，喜歡看報紙、看電視，前幾年常到太和宮下象棋，至今腦筋很清楚，身體健康硬朗，縣長楊文科拜會時，一開始還認不出百歲公是哪位。

101歲吳何綢妹愛吃肉，過去每天到附近的土地公廟打掃、上香，現在行動不便，依舊每天坐著輪椅到土地公廟，祈求家人平安健康。

楊文科到關西南新里祝賀戶籍在橫山鄉的102歲許雲集。橫山鄉104歲的楊戴滿妹愛吃雞肉，聽力、胃口還可以，平常愛看電視。同樣住在橫山的溫香妹不挑食，身體狀況不錯。