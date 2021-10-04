振宇五金（2947）將於6日以承銷價80元掛牌上櫃。振宇五金為國內五金連鎖通路品牌，為加速北台灣拓點，搶進新北新店開出第59家店，看好新店區人口數有將近30萬人口數，當地家庭DIY客群及專業師傅消費力，第四季將持續於南、北展店，力拚百家目標。

振宇五金受惠於近年老屋翻修及DIY風氣盛行，8月營收1.51億元，較去年同期年增12.94%，累計1～8月營收為11.46億元，較去年同期成長9.23%，樂觀第四季傳統旺季與振興五倍券等帶動居家產業景氣。

因為房市狀況的熱絡及高屋齡老屋翻修的需求上升，國內的五金商機近年趨近800億龐大市場商機，然而五金行的經營家數卻是不斷減少，已從 102 年約21000多間下滑至 109 年約剩18000間，減少約14%的比例。因此為了攻占近年增加的五金市場商機，振宇五金積極進行展店計畫，目前全台已拓展開設59家直營門市，接下來預計於今年第4季在北部及南部門市陸續展店，並在疫情明顯趨緩後，持續進入社區，進行修繕教學服務，開啟更多服務消費者的機會，並持續以每年10%門市數成長率的展店速度，朝百家門市目標邁進。