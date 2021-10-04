神腦國際今年最後一波手機維修活動10月開跑，不限中華用戶，即日起iPhone、三星指定機型換原廠電池990元。

另外，iPhone指定機型更換原廠螢幕85折起，採線上預約，名額有限。

神腦表示，五倍券上路後，紙本、信用卡、行動支付皆可於神腦門市消費，使用台灣Pay滿額最高享20％神腦福利金(1元福利金折1元)，神腦再加碼送五千元優惠券，搭配五倍券運用。

隨著手機系統更新、日常耗損，愛機也該定期進廠保養，神腦表示，iPhone系統更新到iOS 15，老舊機型的續航力下滑，不妨趁現在檢測手機電池健康度，如低於80％或明顯感覺到耗電變快，就代表電池已老化，建議可以把握神腦今年最後一波換原廠電池優惠（限額15000名），指定機種iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus優惠換修價990元（原價$1690元，58折）。

iPhone X/Xs/XR/Xs Max/11/11 Pro/11 Pro Max/12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/SE(2nd Gen）電池換修享8折優惠。

如有螢幕破損狀況，活動期間換修iPhone原廠螢幕最低85折起，且上述換修優惠，不限各家電信用戶，即日起活動開跑，採線上限量預約制，消費者可先至線上表單完成預約登記，神腦將以簡訊方式通知送修時間，可至泛中華門市或神腦ASP授權維修中心交收件，維修前，別忘了先自行備份手機內的資料，另外，Mac全系列維修優惠85折。

除此，三星手機S9/S9+/Note9/S10e/S10/S10+/Note 10/Note 10+/Note Lite/A50/A70/A51/A71/S20/S20+/S20 Ultra機種，同樣不限各家電信用戶，享有原廠電池換修優惠價990元，即日起至年底，每月限額3000名，採線上預約，神腦將以簡訊連繫送修時間，可至就近的泛中華門市交收件，約需4~7工作天。搭配振興五倍券上路，神腦加碼送出價值5000元折價券，會員可至門市或神腦生活官網領取折價券DM，持紙本五倍券搭配折價券至神腦門市消費，就能將五倍券放大再放大，入手5G新機、智慧家電，像是PHILIPS 50吋4K電視現省5500元。

另外，於神腦門市消費都可以使用的五倍券，包含紙本、信用卡、行動支付（LINE Pay、 Pi 拍錢包、街口支付、台灣Pay），近期詢問度最高的iPhone 13系列新機，五倍券綁定台灣Pay早鳥回饋最高800元，神腦會員再享獨家20%神腦福利金（1元福利金折新台幣1元，單筆最高回饋1000元）。