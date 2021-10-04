遠傳4日宣布，今年再度與家扶基金會再次合作推動「心繫家庭 讓愛遠傳」公益專案，希望提供弱勢兒少在成長的過程中，擁有持續不匱乏的學習資源。

受疫情升溫影響，依據家扶基金會的觀察，弱勢家庭面臨的生活壓力倍增，此外，截至今年第三季，家扶基金會整體捐款總額下滑，各項弱勢家庭的社福服務亦受到嚴重影響，龐大的捐款缺口，需要靠大眾發揮愛心。

遠傳長期關懷助養兒及弱勢兒少，至今已邁入第15年，替弱勢兒少募款超過4300萬元。

遠傳電信總經理井琪表示，自2018年起，遠傳與家扶基金會591993手機捐款展開合作，今年持續透過全台遠傳門市，藉由遠傳通路的龐大優勢與網路，進行一系列的公益募款。遠傳希望運用自身的企業影響力，號召更多愛心人士共襄盛舉，以實現聯合國永續目標中的『消除貧窮』和『確保優質教育』。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長亦表示，受到疫情衝擊，弱勢孩子的學習困境面臨更多考驗，對於遠傳電信再度響應無窮世代計畫，非常感謝，期待匯聚大家的愛心幫助弱勢孩子安心學習，透過行動捐款助貧童，愛心更無限。

今年遠傳攜手家扶基金會獨家打造「幸福暖暖毯」義賣品， 即日起至12月31日於全台遠傳門市義賣，只要至遠傳門市捐款超過269元，即可獲得幸福暖暖毯。

此外，因應疫情為達降低接觸機會，遠傳亦運用手機的便利性，結合電信業的核心技術IVR（Interactive Voice Response）與後端服務，提供行動捐款，遠傳電信月租型用戶手機直撥「380」，企業用戶手機直撥「99380」免費捐款專線，即可透過手機輕鬆捐款，傳愛一指搞定。

同時， 11月30日之前申辦電子帳單成功者，遠傳即捐出5元的「愛心基金」，本次公益行動所累積的愛心基金，將認購「幸福暖暖毯」義賣品，再轉贈給合法公益團體或慈善機構，讓愛遠傳。

遠傳friDay影音並攜手家扶基金會推動「心繫家庭 讓愛遠傳線上影展」，自11月1日至12月31日止，遠傳friDay影音新會員於活動頁面輸入序號「familylove」，享前20天觀賞《淺田家！》、《夢想之地》和《不丹是教室》等多部與家庭情感和助學主題的動人電影，希望透過觀賞電影，關注弱勢孩童的學習需求，用愛支持孩童的未來。