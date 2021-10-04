許宇甄成國民黨首位女性組發會主委 林奕華任革實院長 15:592021/10/04 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立委林奕華任革實院長。（資料照/劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席當選人朱立倫今陸續宣布黨內人事案，目前最新消息指出，國民黨立委林奕華將接任革實院長，做青年培訓工作；國民黨雲林縣黨部主委將任組發會主委，是國民黨首位女性組發會主委。 朱立倫周二上任 季麟連將掌黃復興 國慶影片出包廠商成立隔年就得標外交部委外案 她揭一關鍵直呼不單純 #組發會主委 #林奕華 #許宇甄 #國民黨 #首位女性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前高市原民會主委吳慧琴病逝 葉匡時追思：幾小時前才傳訊息給她 11:182021/10/04 政治 朱立倫宣布新人事布局 黃健庭接任國民黨秘書長 12:402021/10/04 政治 綠營宜蘭選戰 推派林聰賢掌舵 14:012021/10/03 政治 外交部接連出錯 綠委都看不下去！國慶影片不識玉山 最高等級丟臉 04:102021/10/04 焦點要聞 娛樂A咖》許冠英演活《殭屍先生》後拒與林正英合作 心臟病猝逝師徒同日亡 07:002021/10/04 娛樂 林祖嘉將接掌國民黨大陸事務部主任 14:092021/10/04 政治 兩岸事務 朱將借助高孔廉、趙建民、林祖嘉 04:102021/10/04 政治要聞 李奕樵抱新人獎想學甄子丹拍打戲 04:102021/10/03 娛樂新聞 朱立倫批「大麻立委」零提案 朱辦：證據確鑿影片為證 17:042021/10/03 政治 《最低工資法》5年不審 朝野立委齊轟行政部門 時力喊2024調至3萬1 09:502021/10/04 政治 陳柏惟反駁「零提案」非事實 朱辦：證據確鑿影片為證 19:142021/10/03 政治 政治熱門新聞 這大咖若出手 吳子嘉：陳柏惟罷免案一定會過關 - 政治 影／國慶影片不識玉山 柯文哲一番話酸炸 - 政治 陳柏惟罷免案媽祖都在看 網擲筊求到這支籤詩暗示他下場 - 政治 青年接班 朱立倫聘31歲凌濤任國民黨文傳會主委 - 政治 陳柏惟曾問促轉會這件事 吳子嘉傻眼：有什麼關係 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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