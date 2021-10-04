國民黨主席當選人朱立倫今陸續宣布黨內人事案，目前最新消息指出，國民黨立委林奕華將接任革實院長，做青年培訓工作；國民黨雲林縣黨部主委將任組發會主委，是國民黨首位女性組發會主委。

朱立倫周二上任 季麟連將掌黃復興
國慶影片出包廠商成立隔年就得標外交部委外案 她揭一關鍵直呼不單純
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