大陸經濟近期面臨諸多挑戰，由於煤炭價格飆升，發電廠不願面臨虧損選擇停擺，導致10多個省分突襲式限電，台商電子業聚集的江蘇昆山首當其衝。不只大陸，印度當地發電廠也面臨煤炭短缺，超過半數業者庫存甚至不到3天。

北京當局為朝著碳中和目標前進，近年陸續關閉境內違規的煤礦場，以及去年對澳洲發動貿易戰，減少進口澳洲動力煤，今年以來加強「能耗雙控」政策，8月晴雨表甚至點名多個省分未達標準，導致煤炭價格在9月陡升，不少發電廠不堪成本高昂負荷停擺，加上今年以來大陸工業用電持續上升，在綠能建置未跟上，導致大陸用電調配面臨困境。

實際上，北半球在過不久即將步入冬季，預料嚴寒將導致能源需求暴增，加上歐美經濟復甦對於能源需求也不斷上升，導致油氣煤齊漲，推升生產成本上升，也讓通膨居高不下。

據《金融時報》報導，印度當局警告，截至10月1日，當地135家火力發電廠平均煤炭只剩4天，遠低於8月初13天，根據當局監管的發電廠當中，超過半數業者庫存低於3天。由於國際煤炭報價飆升，印度進口煤炭的來源國印尼，煤炭價格從3月每噸60美元，9月翻好幾倍漲至200美元，讓印度不得不減少進口煤炭，轉為較為低廉的印度煤炭，但卻80%交由缺乏效率的印度國營企業Coal India，供給未能跟上需求，加上9月印度主要產煤炭的產地面臨豪雨重創，導致生產、供貨都延遞，加上電力公司沒有提前建立庫存，政府已經要求發電廠趕快提高庫存。

印度有65%來自燃煤發電，只要庫存降低就大規模提高停電可能性，消費性電價恐怕大漲，發電廠利潤也會縮減，政府預估印度供電需求將維持當前水位，8、9月印度電力消費將暴增至1242億單位，遠高於去年同期的1060億單位。

大陸中小企業今年面臨重重挑戰，根據目前大陸31個省轄區當中，有超過20個實施限電措施，導致工廠很難營運下去，擔憂上游廠商產能重創，引發新一波原物料漲價危機，加上即將到來的美國消費旺季，勢必趕不上出貨期限。