北市防疫記者會。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲4日宣布，最近大家都在糾結空曠區域要不要戴口罩，他認為口罩要隨身攜帶，若爬山時只有1、2人就不用戴，但若群聚加上周遭都不認識當然就要戴，另外進一步解封游泳池，運動賽事也還是要舉辦。

柯文哲說，進一步解封游泳池，每8平方公尺1人，水質的ph值須7.2至7.8，自由餘氯1.0至1.5ppm，不開放烤箱三溫暖蒸氣室，在更衣室及上岸要戴口罩，淋浴間要間隔，浮板泳具吹風機耀清消。

柯說，最近大家糾結空曠處戴不戴口罩，原則大家知道就好，剩下依照情況判斷，戴口罩、勤洗手是保護家人夥伴，不是為了不被罰錢而戴，若有感染危險就要戴，口罩是應隨身攜帶，該戴就戴。

柯說，「若爬山只有你1、2人就不用戴口罩」，若群聚都不認識當然要戴，戴口罩不是戴來檢查，或怕被罰錢，是為保護自己家人健康，懂這原則後，其他依照狀況決定，他不喜歡每天有人追著他問空曠的定義，很受不了。

柯說，運動比賽還是要舉辦，選手或裁判打了1劑疫苗14天後，或確診過6個月內，體內抗體夠了，確診者要超過6個月後打疫苗，沒打就要不斷PCR與快篩陰性，比賽就不用戴口罩。