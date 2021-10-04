任立瑜獲頒特別貢獻獎。（三立提供）

「第56屆電視金鐘獎」上周六完美落幕，今年《天橋上的魔術師》最大贏家，共獲6項大獎，第2則是迷你劇集《做工的人》獲得4項，公共電視仍是本屆金鐘最大贏家，共得14個重大獎項。而個人獎項方面當屬薛仕凌，分別獲得迷你劇集（電視電影）男配角及戲劇節目男主角，而鍾欣凌則以《我的婆婆怎麼那麼可愛》又再度拿到戲劇節目女主角獎。

本屆由三立電視與公共電視同步轉播，全國電視及新媒總收視人口數約1350萬，較去年成長，電視平台典禮共有約450萬不重覆觀眾收看，其中三立電視典禮約230萬人觀看，公共電視典禮近220萬觀眾收看，另三立星光大道總收看人口超過110萬人。而收視率方面，三立電視無線平均收視為3.32（有線平均收視4.56），收視全國第一，收視較去年更為成長，是近三年最高收視，而公視無線平均收視則是2.41。

三立典禮收視最高點4.3落在沈春華揭曉益智及實境節目主持人獎，其中女性族群25至39歲分眾最高收視6.63則落在任立渝特殊貢獻獎。另今年典禮和星光新媒直播觀看表現也比去年成長，總觀看近750萬次，主要新媒平台包括有華人影音平台Vidol、三立新聞網、廣播電視金鐘獎YouTube頻道、LINE TODAY、中華電信Hami Video、Yahoo TV，典禮直播完整影片登YouTube發燒冠軍，動力火車表演片段登上發燒第4名。

今年電視金鐘典禮整體亮點多，從一開始「控時」2字也成為參與嘉賓們的關注重點，而主持人視網膜端出喝「香菜汁」的超時懲罰，也成為討論話題，他將今年典禮時間掌控相當完美，所有典禮嘉賓也都完全配合，在頒發眾多獎項下僅超時10分鐘，典禮結束後視網膜兌現承諾直播喝香菜汁，他的答案竟是「比吃香菜感覺好」，而神獸柚子陪視網膜走星光，也搶盡鋒頭。

星光大道主持人黃豪平與蔡尚樺首次合作，網友討論大受好評，認為他們完美掌控現場氣氛，主持很穩訪問也順不拖時，且融入小巧思與藝人互動被網友讚用心且有趣，像送大型戒指給以《戒指流浪記》入圍的林予晞，黃豪平玩魔術變出小金人送給《天橋上的魔術師》眾演員。

此外，節目一開始由陳明章溫暖開場演唱大獲好評，網友認為渲染力很強讓人感動。另一亮點就是炎亞綸，就如同他所說今年金鐘他參與很多也真的很忙，從星光到得獎都是矚目焦點，特別是他與Sandy、視網膜在台上的脫口秀演出，讓不少網友敲碗建議明年可以由炎亞綸與Sandy來主持電視金鐘獎典禮。另外受矚目就是特別貢獻獎，觀眾們完全未料到任立瑜先生會在典禮現場播報氣象，是一驚喜，網友頻留言好高興看到他在典禮現場做最後一次氣象播報，而對於這次兩位重要新聞人在典禮同台，沈春華在臉書上也開心留言：「有人說我們可是氣象新聞最佳CP。」

另外今年電視金鐘獎頒獎典禮除了趣味詼諧部份外，感動的是在緬懷已故藝人的表演中，由知名作曲家陳建騏老師重新編曲、金曲歌后魏如萱以近乎清唱的嗓音，演繹「一閃一閃亮晶晶」這首歌，透過她具穿透力又能安定人心的嗓音，向今年逝去的所有電視人致敬，除了用歌聲來陪伴在天空中閃亮的明星們，也療癒了電視機前的觀眾。而動力火車連唱十首電視主題曲，則完全展現唱將之風，被形容為「神扯！完全碾壓原唱，唱起來像自己的歌」。