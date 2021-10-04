陳姓男子因前女友討回泰迪熊布偶、索討5萬元債務，去年8月6日晚間7點半，前往前女友的租屋處，以手掐女友脖子，再動手毆打，導致左手、左腳瘀傷，並強拉前女友到停放在中山北路路邊的小貨車上，在後座性侵得逞，士林地院依強制性交罪判處徒刑3年8月，另犯傷害以及侵入他人住宅，各判處徒刑3月，拘役20日，可上訴。

陳男與前女友前年開始交往，今年年初已經分手，女子要求陳還回他拿走的泰迪熊，案發當天，陳前往女友住處，要求他幫忙洗澡遭拒，心生不滿，搶走手機並打電話給前女友現任男友，女子隔著電話喊「救我」。

陳趕緊掛上電話，並掐住前女友脖子阻止喊叫，又推到牆邊毆打，導致她脖子、手腳瘀血，要求前女友陪到他停車的地方，女子因手機遭搶走，擔心再遭毆打，配合前往停車處，接著發現駕駛座後座已躺平，並遭推上車性侵得逞。過程中女子一直哭，陳男還說要不要去買泰迪熊，或者要折合現金，她均拒絕，陳男始歸還手機等物品，隨即由男友、朋友陪同驗傷報案。

辯護人則稱，陳與女友交往異於常人，常常吵架之後又和好，女子身上的傷是因陳撥打電話，兩人拉扯所造成的，如果不願意發生關係，也不會任由陳將她帶離租屋處，況且路邊有往來路人，可以隨時求救。

判決指出，女子已經遭到毆打，並以哭泣表示不願意，拒絕與陳發生關係，且案發後立即到醫院驗傷，時間緊密，絕無自行製造身上的傷痕的可能，而且女子身上多處瘀青，不先至醫院驗傷、治療，反而先與陳合意性交，陳所辯已不合邏輯。

法官考量案發後，女子傳訊給朋友，稱「痛」、「心很痛」、「如果你朋友被打又被侵犯」、「你會怎麼辦」，有人問是否遭毆打、侵犯，女子回答是「是」，並依驗傷證明，認定陳男犯強制性交罪。