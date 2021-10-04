VOLVO汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，9月在台新車領牌數953輛，創公司成立以來最佳紀錄，在豪華品牌市占達10.25％，年增率25.99％，更居所有豪華品牌之冠。

國際富豪汽車指出，9月VOLVO各主力車款銷售表現分別為：XC40掛牌數333輛、年增率62％，S90掛牌數54輛、年增率59％，V60掛牌數158輛、年增率46％。