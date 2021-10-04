VOLVO 9月新車銷量創新高 年增率25.99％居豪華品牌之冠 15:522021/10/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 VOLVO汽車台灣子公司國際富豪汽車宣布，9月在台新車領牌數953輛，創公司成立以來最佳紀錄，在豪華品牌市占達10.25％，年增率25.99％，更居所有豪華品牌之冠。 國際富豪汽車指出，9月VOLVO各主力車款銷售表現分別為：XC40掛牌數333輛、年增率62％，S90掛牌數54輛、年增率59％，V60掛牌數158輛、年增率46％。 房企9月操盤銷售額 年減36％ 商銀行員貢獻度 第二季僅年增4.39％ #年增率 #VOLVO #豪華品牌 #掛牌數 #國際富豪汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 精測9月營收3.95億 今年新高 04:102021/10/04 證券．權證 振宇五金6日將掛牌上櫃 今年拚百家 15:442021/10/04 財經 大啖GaN、SiC商機 尼克森 出貨水漲船高 04:102021/10/04 證券．權證 前9月權證成交值 年增46％ 04:102021/10/04 投資理財 政黨提交通健檢 南市府研議改善 04:102021/10/04 地方新聞 大田續旺 雙創9月和單季營收歷史新高 15:242021/10/04 財經 《金融》疫情推動 股東會電子投票率首破6成 10:022021/10/04 財經 《半導體》精測9月營收雙升 Q3創次高 08:032021/10/04 財經 8月全體農漁會信用部逾放比率0.38％ 存放款持續成長 14:252021/10/04 財經 《半導體》矽格9月營收寫第3高 Q3再締新猷 16:002021/10/04 財經 《國際產業》全球海運長約價 仍有高峰 08:202021/10/04 財經 財經熱門新聞 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 美中狂丟炸彈 台股暴殺第2隻腳再等等 這檔驚見10％殖利率 - 財經 長榮連2根跌停快殺破百 他卻死不賣股 網見原因全傻眼 - 財經 央行打房 一銀擬提高個人「第2戶」房貸利率高於1.5％ - 財經 彭双浪：要讓市場忘記 友達是家面板公司 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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