南韓大勢團體SISTAR、MONSTA X的師弟團CRAVITY最近受到私生飯（侵犯隱私的粉絲）嚴重騷擾，所屬經紀公司Starship娛樂也發出聲明，事發當下就已經報警，南韓媒體也爆料，該名私生飯闖入公司，還在偶像不願意的情況下，伸手撫摸對方的身體。

據韓媒報導，20多歲的女性私生飯在當地時間約莫下午3點，趁其他公司職員進入大樓時緊跟在後，躲過入口的身分辨識，在發現CRAVITY其中一名成員後，未得對方同意就碰觸其身體部位，達性騷擾標準，然而目前警方仍在調查中，還沒有立案。

Starship娛樂的聲明指出，「今日發生一起不光彩的事件，在本公司有身分不明者入侵並接觸了本公司所屬藝人，她躲過指紋辨識等出入裝置，在沒有允許的狀態之下進入公司並身體接觸了正在準備行程而等待中的Cravity成員。」並表示警方抵達現場請對方出去，對方卻沒有回應，還在公司引起騷動。

娛樂公司透露，已經將監視器畫面都交給警方，接下來將強烈禁止任何入侵行為，未來如果再發生絕不會寬待。CRAVITY是2020年出道的9人男團，其中成員廷謨、元進、珉熙、刑準因為參加《Produce X 101》，在出道前就小有知名度，成員艾倫更是台裔美籍。