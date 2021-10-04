台中市北屯區「崇德薈」預售屋建案引發爭議，台中市地政局會同消保官、內政部地政司等展開聯合稽查。市議員羅廷瑋4日指出，代銷業者利用飢餓行銷手法製造誇大不實完銷數據哄抬房價，市府應處最高罰金抑制高漲房價。市府表示，將以戶為單位各開罰15萬元50戶共750萬元。

地政局指出，該預售屋建案，總戶數為313戶，2房部分有153戶，銷售紅單戶數為50戶，尚未完成辦理履約擔保機制，就傳出2房已完銷製造熱銷假象，經確認後可按戶處罰每戶15至100萬元。

市議員羅廷瑋表示，他在總質詢時就已強烈要求，台中市政府需針對預約紅單銷售嚴格稽查，全面抑制高漲房價。這次稽查行動除展現台中市政府要抑制炒房的決心外，也要讓相對剝奪感嚴重的年輕人，感受到市府願意解決青年人購屋不易的陳年問題。

羅廷瑋說，以他為例明顯感受到在台中市購房十分不容易，業者卻用詐騙手法來矇騙消費者，只為炒房滿足自己的利益，非常令人感到不齒與痛心；他已責成地政局要從重裁定處以不肖業者最高金額罰鍰，這樣才能真正遏止炒房歪風，以達到「殺雞儆猴」成效。

地政局強調，業者雖有書面契據（預售屋購買意願書），但未確立買賣標的物及價金等事項，違反平均地權條例規定，將按違規戶棟數進行開罰，後續將以戶為單位每戶開罰15萬元，總計開罰金額將高達750萬元。