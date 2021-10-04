中鋼集團中鋼構(2013)受惠傳統鋼構供不應求，能見度到明年下半年，今年第四季單月營收可望維持在高檔，全年營收預估比去年成長兩位數可期。加上近年布局的風力發電產業逐步展現效應，市場認同度提升。

台商回流、半導體廠建廠及公共工程、營建等需求推升，對鋼構需求持續熱絡，中鋼構受惠傳統鋼構、離岸風電發展逐步加溫，8月營收14.04億元，年增約44.4%；前8月營收99.36億元，年增18.76%。

中鋼構今年受惠鋼構接單暢旺，量價俱揚，接單能見度到明年下半年，目前產能持續滿載。法人推估，公司至年底前每月營收有望維持14億元左右高檔，全年營收年增可達雙位數，預估挑戰150億元，年增率逾13%。隨著企業商辦、科技業廠房建置需求持續旺盛，鋼構產業明年景氣可望續旺，以及風力發電產業蓬勃發展，中鋼構明年業績將可維持成長動能。

展望後續，不少企業持續興建新廠辦，並隨著半導體大廠台積電持續釋出擴廠計畫，以及傳出高雄建廠計畫，若台積電啟動建新廠，中鋼構也有機會再拿下部分訂單。

另外，中鋼構先前承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎零組件訂單，目前也配合中鋼集團分工，啟動中能29號離岸風場管架式水下基礎(Jacket)製作工程前置作業，最快明年開始動工，法人看好該產品製造技術門檻高、附加價值較高，有利中鋼構營運續強。