臺企銀(2834)宣布升級區塊鏈技術服務，即日起擴增企業查核函證服務，企業客戶可使用金融區塊鏈函證服務，輕鬆快速取得詢證函資料，除解決傳統紙本申請流程繁瑣的問題、提升作業效率，更能避免資料外洩風險。

臺企銀先前開辦金融區塊鏈函證服務，提供會計師事務所於線上透過「金融區塊鏈函證」系統平台加密傳送取得詢證函資料，並導入API自動化整合內部資料，大幅提升效率並保持資訊完整性，9月再進化新增提供企業可查核函證，降低可能的遺失與變造疑慮。

臺企銀持續研究參與區塊鏈技術及實作運用，陸續針對金融機構企業申貸業務、保證業務等持續開發並注入嶄新數位元素。今年首度進駐國內金融科技創新加速器「金融科技創新園區FinTechSpace」，成為企業實驗室一員。

臺企銀指出，該行的企業實驗室主題訂為「多點齊放身份驗證實驗室」，希望採用新型態核身進行多元管道驗證，達到具隱密性、完整性、不可重複性等安全機制，提供客戶更便捷安全的數位體驗。

臺企銀認為，民眾與企業對區塊鏈、人工智慧、虛擬貨幣、非同質代幣（NFT）及央行數位貨幣發展逐漸產生興趣，且對新科技學習及接受程度顯著提升，對此現象持正向態度，始終以客戶需求為核心，積極導入金融科技（FinTech）優化客戶體驗。

臺企銀表示，近期積極透過跨業互助合作方式共創新型態服務，近期取得相關掃碼交易檢核系統的新型專利肯定。未來將善加運用園區監理門診、金融監理沙盒、企業實驗室及聯合自主實證等創新發展資源，致力成為民眾與企業首選的數位金融專業銀行。